Die Suche nach dem verschollenen Tauchboot »Titan« ist ein Rennen gegen die Zeit. Einer der fünf Passagiere an Bord ist der britische Milliardär und Abenteurer Hamish Harding. Sein Freund Chris Brown bangt aus der Ferne mit.

Chris Brown, Abenteurer und Freund von Hamish Harding:

»Er ist ein äußerst liebenswürdiger Typ und sehr besonnen. Er wird dort ein Ruhepol sein. Er ist sicher dabei auch die anderen Leute im U-Boot zu beruhigen.«

Brown selbst kann froh sein, dass er sicher an Land ist: Denn er war selbst ebenfalls für jene Tour gebucht, die nun offenbar verunglückte. Doch Brown sagte seine Teilnahme im Voraus ab, nachdem er sich ein genaues Bild des nun vermissten Tauchboots Titan gemacht hatte.

Chris Brown, Abenteurer und Freund von Hamish Harding:

»Teile des U-Boots, die ich bei den Tests auf den Bahamas gesehen hatte, wirkten einfach etwas schäbig. Sie verwenden Industrierohre für den Ballast, sie verwenden einen Xbox-Controller für die Steuerleiste, und die Beleuchtung stammt aus dem Baumarkt. Kleine, beengte Räume. Was mir aber den Rest gegeben hat, war die Tatsache, dass sie sich strikt geweigert haben, eine Zertifizierung einzuholen. Und es schien, als hätten sie nicht die Absicht, dies zu tun, obwohl sie nicht nur einmal, sondern mehrere Male in diese Tiefen hinabfahren.«

Auch andere Teilnehmer früherer Expeditionen berichteten von Pannen. Hinweise und Beobachtungen, die Chris Brown schließlich dazu brachten, die lang geplante Tour mit seinem Freund Harding abzusagen.

Chris Brown, Abenteurer und Freund von Hamish Harding:

»Außerdem gab es im Juni während eines Tests einen Blitzeinschlag, der die gesamte Elektronik zerstörte. So etwas kommt vor. Aber sie mussten danach den Test beenden. Ich fragte mich: Wo ist die Redundanz? Denn die muss es geben auf einem Schiff mit Passagieren an Bord. Es gibt eine Redundanz: Normalerweise hat man diese Dinge in zweifacher Ausführung. Also ein separates redundantes System als zweites System für den Notfall. Aber wenn ein einziger Blitzeinschlag die ganze Elektronik in die Luft jagt, stellt sich die Frage, welche Sicherheitsmaßnahmen werden hier eigentlich getroffen. All diese Dinge zusammen brachten mich dann zu der Überzeugung, dass es eine Menge Risiken gibt, die ich nicht kontrollieren kann. Also bin ich zu diesem Zeitpunkt ausgestiegen. Das war das Ende 2018.«

Heute bangt er um das Leben seines Freundes. Viel Hoffnung bleibt nicht.

Chris Brown, Abenteurer und Freund von Hamish Harding:

»Lassen Sie uns ehrlich sein: Es sieht nicht gut aus. Der Sauerstoffgehalt ist offensichtlich sehr niedrig, aber es geht nicht nur um Sauerstoff. Das U-Boot könnte auf dem Meeresgrund liegen. Oder es könnte an der Oberfläche dümpeln – ohne in der Lage zu sein, zu kommunizieren. Auch das wäre problematisch. Denn, und das ist ein weiteres Sicherheitsproblem für mich, das Boot kann nur von außen geöffnet werden.«

Angehörige und Freunde der fünf Insassen der Titan schöpften ihre einzige Hoffnung aus der Tatsache, dass kanadische Suchflugzeuge am Vortag und am Dienstag mit Sonarbojen Unterwassergeräusche aufgezeichnet hatten. Doch das Boot selbst blieb auch am Donnerstag verschollen.