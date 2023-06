Irgendwann hätten sie dann gehört, dass der Kontakt zur »Titan« abgerissen sei. »Der Satz ›Wir haben die Verbindung verloren‹ – diesen Satz will ich in meinem Leben nie mehr hören«, erzählte die Witwe mit stockender Stimme. »In dem Moment habe ich nicht verstanden, was das bedeutet. Ab da ging es dann bergab.«