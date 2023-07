»Titan«-Tragödie OceanGate stellt den Betrieb (vorerst) ein

Die 1912 gesunkene »Titanic« liegt in einer Tiefe von rund 3800 Metern. Nach nicht einmal zwei Stunden riss der Kontakt zu dem Tauchboot »Titan« am 18. Juni ab, es fehlte jede Spur. Die anschließende Suche war von großem Zeitdruck gezeichnet: Der Sauerstoff, so die Kalkulation, sollte für 96 Stunden unter Wasser reichen.