»Titan«-Tragödie US-Küstenwache beginnt Beweissicherung am Meeresgrund

Was geschah an Bord der »Titan«? Wie ihre kanadischen Kollegen leiten die US-Küstenwächter Ermittlungen zu der Ursache der Havarie in der Tiefe ein. Auf den Fund menschlicher Überreste sei man vorbereitet.