Unterdessen hat die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde TSB Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks aufgenommen. »Unser Auftrag ist herauszufinden, was passiert ist, warum und was geändert werden muss, um das Risiko für solche Vorfälle in Zukunft zu verringern«, sagte die TSB-Chefin Kathy Fox am Samstag (Ortszeit).

»Wir wissen, dass alle Antworten wollen, vor allem die Familien und die Öffentlichkeit«, sagte Fox in St. John’s auf Neufundland. Sie verstehe das internationale Interesse, die TSB werde die Informationen im Rahmen der kanadischen Gesetze mit anderen Behörden wie dem US National Transportation Safety Board und der US Coast Guard teilen, sagte sie weiter. Sprachaufzeichnungen und Zeugenaussagen seien nach kanadischem Recht allerdings geschützt.