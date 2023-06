Ein akustisches Unterwassererkennungssystem der U.S.-Navy habe die Implosion der »Titan« wahrscheinlich am Sonntag registriert, heißt es nun in den Medienberichten. »Die US-Marine führte eine Analyse der akustischen Daten durch und entdeckte eine Anomalie, die auf eine Implosion oder Explosion in der allgemeinen Umgebung des Einsatzorts des ›Titan‹-Tauchboots zurückzuführen war, als die Kommunikation unterbrochen wurde«, sagte ein Sprecher dem Sender ABC.