Unter massivem Zeitdruck suchen Rettungskräfte im Atlantik nach fünf Vermissten in einem Tauchboot, das auf dem Weg zum Wrack der »Titanic« verschwunden ist. »Es ist ein abgelegenes Gebiet – und es ist eine Herausforderung, eine Suche in diesem abgelegenen Gebiet durchzuführen«, sagte John Mauger von der US-Küstenwache am Montagnachmittag (Ortszeit) in Boston. »Aber wir setzen alle verfügbaren Mittel ein, um sicherzustellen, dass wir das Boot finden und die Menschen an Bord retten können.« In den kommenden Tagen sollen demnach weitere Kräfte eintreffen.