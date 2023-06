250.000 Dollar kostet der achttägige Trip pro Person. Ab St. John's an der kanadischen Nordostküste geht es mit dem Unternehmen Oceangate Expeditions zunächst mit einem größeren Schiff in die Nähe des Schiffwracks, dann mit einem Spezialboot in einem achtstündigen Tauchgang zum Wrack.

Was schieflief, ist unklar. Der Sauerstoff an Bord der »Titan« soll für 96 Stunden reichen. Wann diese Zeit abläuft, ist ebenfalls unklar.

Pakistanischer Geschäftsmann und Sohn an Bord

Neben Harding sind die Identitäten zwei weiterer Besatzungsmitglieder offenbar bestätigt. Die Familie eines pakistanischen Geschäftsmanns bestätigte Medienberichten zufolge, dass der 48-Jährige gemeinsam mit seinem 19 Jahre alten Sohn an Bord des Tauchboots war. Laut »Daily Mail« ist der 48-Jährige einer der reichsten Männer Pakistans.