Ein Blick auf das Original-Wrack der legendäre »Titanic« – das ist für Fans des angeblich unsinkbaren und dann doch so dramatisch an einem Eisberg gescheiterten Passagierdampfers ein Highlight. In kleinen Tauchbooten werden heute ausgewählte Touristen rund 600 Kilometer vor der Küste von Neufundland ins eiskalte Atlantikwasser hinabgelassen, um die Überreste des Schiffs zu bestaunen, das am 15. April 1912 sank und mehr als 1500 Menschen in den Tod riss.