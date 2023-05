Nach Angaben des Tampa Police Department wurde die Polizei am Sonntag gegen 9.30 Uhr Ortszeit darüber informiert, dass ein Kind in einen Pool gefallen sei. Die Beamten wurden daraufhin zu Barretts Haus im Stadtteil Beach Park im Süden von Tampa geschickt. Das jüngste Kind des Footballspielers wurde wenig später in ein Krankenhaus in Tampa gebracht, wo ihr die Ärzte allerdings nicht mehr helfen konnten und das Mädchen für tot erklärten.