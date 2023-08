DLRG-Bilanz Seit Jahresbeginn ertranken 192 Menschen in Deutschland

In den Bundesländern gibt es unterschiedliche Entwicklungen: In Bayern mit seinen vielen Seen ertranken in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 30 Menschen – nach 44 im Vorjahreszeitraum. In Hamburg dagegen hat sich die Zahl der Ertrunkenen von vier auf neun mehr als verdoppelt, in Nordrhein-Westfalen stieg sie leicht von 31 auf 35. In Schleswig-Holstein ertranken bis zum Stichtag Ende Juli neun Menschen nach 13 im Vorjahreszeitraum, in Niedersachsen sank die Zahl der Todesfälle von 25 auf 18.