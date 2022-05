Karibischer Traumstrand (Symbolbild): Wer urlaubt, will sich sicher fühlen

Als Donnis C. erwachte, lag sie krampfend mit Atemproblemen im Bett. Sie hätte sich nicht bewegen können, so hat sie es ihrem Sohn erzählt, ihre Gliedmaßen fühlten sich geschwollen an. Ihr Mann Vincent lag offenbar auf dem Boden und reagierte nicht, und dann habe sie einfach geschrien, um irgendjemanden dazu zu bringen, die Tür aufzubrechen.

Was klingt wie ein Horrorstreifen, beschreibt das Ende eines Traumurlaubs – und dreier Leben. Am Freitag meldete die Nachrichtenagentur AP, dass in einem Luxusresort auf der Insel Great Exuma, Bahamas, die Leichen dreier Amerikaner in ihren Zimmern gefunden wurden. Donnis überlebte und wird weiter medizinisch betreut, ihr Mann Vincent ist einer der Toten. Die Polizei der Bahamas ermittelt, doch Gewalt oder Fremdeinwirkung sei nicht festzustellen gewesen, gab Chester Cooper, stellvertretender Premierminister der Bahamas, auf einer Pressekonferenz bekannt.

Bekannt wurde allerdings auch, dass zwei der Opfer am Donnerstag medizinische Hilfe gesucht hatten. Sie wurden in einem Krankenhaus wegen Schwindelgefühlen und Erbrechen behandelt, kehrten dann aber ins Hotel und in ihr Zimmer zurück. Stunden später wurden sie tot aufgefunden. Die mysteriösen Umstände des Falls beflügelten umgehend Fantasien, die Boulevardpresse berichtete weltweit. Am Samstag ließ Gesundheitsminister Michael Darville wissen, dass neben der Polizei auch Mediziner und Wissenschaftler den Fall untersuchten. Man wolle sichergehen, dass hinter den Todesfällen keine Gefährdung der Öffentlichkeit stehe.

Tod aus der Klimaanlage? Jetzt zeichnet sich eine mögliche Erklärung ab – durch einen Zimmernachbarn der Opfer. Der amerikanische Tourist Chris Coucheron-Aamot verbreitete per sozialer Medien, dass er in der betreffenden Nacht durch laute Störgeräusche geweckt worden sei, »jedes Mal, wenn die Klimaanlage ansprang«. Coucheron-Aamot mutmaßte, dass der Tod seiner Zimmernachbarn durch »austretendes Kühlgas« verursacht worden sein könnte. Für ihn ein offenbar naheliegender Verdacht: Viele Amerikaner sind sich über die Risiken von Kühlgasvergiftungen im Klaren, seit Anfang der 2000er-Jahre Todesfälle von Jugendlichen Schlagzeilen machten, die durch das »Huffing« von Kühlgasen verursacht wurden. Der beabsichtigte Effekt ist ähnlich wie beim »Sniffing« von Lösemitteln – die Anwender versprachen sich ein »high«. Schnell stellte sich jedoch heraus: Die gesundheitlichen Risiken von Huffing sind noch weit größer als beim Sniffing, neben Todesfällen kam es zu zahlreichen Krankenhaus-Einweisungen.

Der Giftstoff, der auch bei den Opfern auf den Bahamas im Spiel gewesen sein könnte, dürfte ein Fluorkohlenwasserstoff gewesen sein. Die in vielen Klimaanlagen eingesetzten Kühlmittel sind farb- und oft auch so gut wie geruchlos und gelten generell als eher weniger giftig. Möglich wäre es Doch das gilt nur, wenn man »normalen« Mengen ausgesetzt ist, wie es sich beispielsweise durch Handhabungsfehler ergeben könnte. Ein Kühlgas, das durch ein Leck in ein Schlafzimmer strömt und sich dort zu hoher Konzentration anreichert, könnte ähnlich tödlich wirken wie beim Huffing, dem gezielten Einatmen des reinen Gases.

Wenn eine schadhafte Klimaanlage die Todesursache gewesen sein sollte, wäre das zumindest ein extrem seltener Unfall: Bis Kühlgase tödlich wirken, braucht es hohe Konzentrationen über einen längeren Zeitraum. In medizinischen Datenbanken finden sich über die letzten fünfzig Jahre rund ein Dutzend Fälle in verschiedenen, meist industriellen Kontexten. Ansonsten führten die meisten dokumentierten Opfer ihren Tod selbst durch Huffing herbei. Trotzdem: Coucheron-Aamots Vermutung ist inzwischen Teil der Ermittlungen. Andere Hinweise scheint die Polizei bisher nicht zu haben. »Wir haben den Eindruck, dass das, was wir hier sehen, ein isolierter, auf einen bestimmten Ort begrenzter Fall ist«, sagte Gesundheitsminister Darville am Samstag in einem Interview. Klarheit könnte allerdings nur die Obduktion der Opfer bringen – und toxikologische Untersuchungen ihres Blutes. Der Betreiber des Resorts hat seine Kooperation bei der Aufklärung des Falles zugesagt.