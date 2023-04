Tod von Cash App-Gründer Bob Lee Tatverdächtiger in San Francisco festgenommen

Ein Tech-Berater ist im Zusammenhang mit dem Tod des Cash App-Gründers Bob Lee in San Francisco festgenommen worden. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde wegen Mordverdachts festgenommen, sagte der Polizeichef von San Francisco, Bill Scott, auf einer Pressekonferenz. Er wurde am Morgen in Emeryville, einem Vorort von San Francisco, in Gewahrsam genommen.