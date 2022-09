Gegen die Beamten wird wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge im Amt ermittelt, der Anstiftung dazu oder der Beihilfe. Mouhamed D. war im April 2022 nach Deutschland und eine Woche vor dem Polizeieinsatz nach Dortmund gekommen. Er litt unter einer traumatischen Belastungsstörung und wurde wegen einer depressiven Episode einen Tag vor der Tat in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt.

Am Montag alarmierte um 16.25 Uhr ein Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung, in der D. wohnte, die Polizei, da D. sich im abgeschlossenen Innenhof ein Messer an den Bauch hielt und nicht ansprechbar gewesen sein soll. Die Polizei sammelte sich gegen 16.30 vor der Jugendhilfeeinrichtung, 17 Minuten später fielen sechs Schüsse. Gegen 18 Uhr starb D. in einem nahegelegenen Krankenhaus.