Tödlicher Unfall bei Osnabrück Vierjähriger fällt in Pool – Staatsanwaltschaft ermittelt

Am Dienstagnachmittag stürzte ein Vierjähriger in Bramsche bei Osnabrück auf dem Grundstück seiner Eltern in einen Pool. Mitarbeiter einer angrenzenden Firma sahen das Kind, holten es aus dem Wasser und begannen mit Wiederbelebungsversuchen. Der Junge wurde unter Reanimation in eine Klinik gebracht. Im Krankenhaus jedoch konnten die Ärzte nur noch den Tod des Vierjährigen feststellen.