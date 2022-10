Jeder Hirokazu Tanaka erhielt einen Spitznamen

Für den Organisator Hirokazu Tanaka ging damit ein Traum in Erfüllung. Seit er 1994 in den Nachrichten auf einen Baseballspieler gestoßen ist, der seinen Namen teilte, war sein Interesse an weiteren Namensvettern geweckt. »Ich hätte nie gedacht, dass wir diesen ulkigen Rekord brechen könnten«, sagte er lachend.

Um alle Anwesenden voneinander unterscheiden zu können, wurde jedem Hirokazu Tanaka ein Spitzname zugeteilt, inspiriert vom Lieblingsessen, einem Hobby oder dem Beruf. Dabei waren unter anderem »Sonnenbrillen-Tanaka«, »Kaugummi-Tanaka« und »Triathlon-Tanaka«.