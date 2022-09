In den Tagen danach sei die Insel rasch weitergewachsen, wie aus Messungen der Behörde hervorgeht. Zehn Tage nach Beginn der Eruption habe sich die Fläche der Insel bereits verachtfacht. Sie rage zurzeit 15 Meter empor und sei etwa 211 Meter lang und 218 Meter breit, was einer über dem Wasser liegenden Fläche von rund 35.000 Quadratmetern entspreche, so der geologische Dienst auf seiner Facebook-Seite .