Bei einem Unfall während einer Ausfahrt mit einem Bagger sind in Toppenstedt (Landkreis Harburg) in Niedersachsen ein fünfjähriger Junge und ein Erwachsener gestorben. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil schwer verletzt, vier von ihnen mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der gestorbene Vater und das gestorbene Kind waren laut Feuerwehr nicht verwandt. Ob Kinder in Lebensgefahr sind, konnte der Sprecher nicht sagen.