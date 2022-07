Mecklenburg-Vorpommern Gießereiunfall mit zwei Toten – Betrieb stellt Arbeit vorerst ein

»Wir geben den Mitarbeitern alle Zeit, die sie brauchen«: Nach einem tödlichen Unfall in einer Gießerei in Torgelow hat der Geschäftsführer nun angekündigt, die Arbeit in der Firma vorerst ruhen zu lassen.