Begegnung mit einem Tornado im US-Bundesstaat Arkansas, gefilmt von einem 24 Jahre alten Kammerjäger.

Cody Coombes, Kammerjäger

»Ich dachte zu 100 Prozent, ich würde sterben, als ich sah, wie die Winde derart aufzogen. Das erste, weswegen ich mein Telefon herausholte, waren die Wolken vor mir, die Trümmerteile enthielten. Ich sah kleine Holzstücke und Dachziegel, die einfach vor mir herumgeschleudert wurden. Da wusste ich, dass er [der Tornado] in der Nähe sein muss.«

Was Coombes in dem Moment erst nicht sieht: Der Tornado fegt direkt hinter seinem Lieferwagen entlang. Eine Kamera am Fahrzeug zeichnet die Szene auf.

Cody Coombes, Kammerjäger

»Zum Glück war mein Van so geparkt, wie er war. Die Ladefläche ist komplett mit Metallschränken vollgebaut. Der Wind hat einfach nur geheult. Er machte durchgehend fast schon schreiende Geräusche. Ich konnte hören, wie er durch die Ritzen im Van wehte, ihn nur irgendwie drückte und das Ganze schüttelte.«

Als der Tornado weg ist, steigt Coombes aus.

Cody Coombes, Kammerjäger

»In diesem Haus habe ich gerade erst gesprüht! In der Garage da! Und in dem Vorderbereich.«

Cody Coombes, Kammerjäger

»Viele andere Fahrzeuge in der Nachbarschaft lagen auf der Seite oder waren von der Straße gefegt. Ein paar von ihnen lagen komplett auf dem Kopf. Im Vergleich zu all den anderen Leuten in der Gegend hatte ich großes Glück. Hier hinten, das Rücklicht, das fehlt komplett.«

Ein ungewöhnlich weitläufiges Sturmtief hatte am Freitag und Samstag große Teile der USA erfasst. Amateuraufnahmen zeigen die Ausmaße einiger Wirbelstürme. Insgesamt zählte der Wetterdienst vor allem im Süden und im mittleren Westen der USA seit Freitag mehr als 50 Tornados. Viele hinterließen breite Schneisen und zerstörten ganze Orte. Inzwischen stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 26, verteilt auf sieben Bundesstaaten. Und es könnten noch mehr werden. Die Schülerinnen und Schüler dieser High School wurden am Tag des Sturms früher nach Hause geschickt.

Sarah McLendon, Schülerin

»Ich bin so dankbar, dass der Leiter der Schulbehörde die Entscheidung getroffen hat, uns früher nach Hause zu lassen, denn es wäre sehr schlimm gewesen, wenn wir hier gewesen wären, als es passiert ist.«

Zerstörung durch Tornados gibt es in den USA immer wieder. Und manch einer scheint sich fast daran gewöhnt zu haben.

Lisa Worden, Lehrerin

»Das ist schon die zweite Schule, an der ich unterrichtet habe, die von einem Tornado getroffen wurde. Meine Schule in Hickory Ridge wurde 1997 von einem Tornado getroffen. Wir haben sie einfach wieder aufgebaut, das ging alles irgendwie. Und das wird hier auch passieren.«

Dennoch: Experten führen die Häufung von Naturkatastrophen in den USA – Stürme, Überflutungen und Waldbrände – auch auf die Folgen des Klimawandels zurück. Erst vor einer Woche waren bei einem Tornado in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama ebenfalls mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Ein Ende der Stürme ist derzeit nicht in Sicht: Wegen Trockenheit im Westen und heißer und feuchter Luft im Osten sei ab Dienstag erneut mit gefährlichen Unwettern zu rechnen.