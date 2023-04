Das Feuer setzte am Samstagnachmittag das fünfstöckige Gebäude in einem der ältesten Stadtteile Dubais in Brand, in dem viele Wanderarbeiter und Händler leben, wie die in Abu Dhabi erscheinende Zeitung »The National« berichtete. Die engen Unterkünfte, die oft durch behelfsmäßige Barrieren aus Sperrholz, Trockenbauwänden oder Duschvorhängen unterteilt sind, können bei Bränden zu einem großen Risiko werden. In dem Gebäude sollen sich auch ein Lebensmittelgeschäft, ein Tabakladen und andere Geschäfte im Erdgeschoss befunden haben.