Mindestens zwei Tote und zehn Verletzte – das ist die traurige Bilanz eines Überfalls mit Schusswaffen auf einen Nachtclub in Cedar Rapids, einer 137.000-Einwohner-Stadt im Osten Iowas.

Wie der Sender CNN berichtet, wurden bei dem offenbar geplanten Angriff am frühen Sonntagmorgen eine Frau und ein Mann erschossen. Zum Tatzeitpunkt, gegen 1.30 Uhr Ortszeit, hätten sich rund 150 Besucher in dem Lokal »Taboo Nightclub and Lounge« aufgehalten.