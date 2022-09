In einem Übergabebericht aus Rheinland-Pfalz vom 22. Juni 2022, den der SPIEGEL einsehen konnte, heißt es unter anderem: »Der Jugendliche sollte dringend therapeutisch angebunden werden. Er selbst gibt an, ebenfalls therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen. Aufgrund des Alters und der starken Traumatisierung empfehlen wir eine Unterbringung in einer therapeutischen Wohngruppe.«

Am Samstagabend vor den tödlichen Schüssen war D. von der Einrichtung als vermisst gemeldet worden. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus war der Jugendliche am Sonntag zurück in die Einrichtung gebracht worden. Hier habe er sich laut Evermann am Sonntag und auch in der ersten Hälfte des Montags normal verhalten und sich ab und an zurückgezogen. Am Montag sei die Situation eskaliert, D. habe sich ein größeres Messer an den Bauch gehalten und sei auch für die Betreuer nicht ansprechbar gewesen. Daraufhin wurde um 16.25 Uhr die Polizei alarmiert.