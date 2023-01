Trauerzeremonie in Rom Zehntausende nehmen Abschied vom emeritierten Papst Benedikt XVI.

Auf dem Petersplatz in Rom hat die katholische Kirche Abschied von dem verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. genommen. Das Requiem wurde von Benedikts Nachfolger Franziskus geleitet. Nach Schätzungen der vatikanischen Gendarmerie nahmen rund 50.000 Gläubige teil. Das teilte der Pressesaal des Heiligen Stuhls am Donnerstag mit. Benedikt, mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.