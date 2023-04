Trentino in Norditalien Wanderer finden Kadaver von »Problembär« M62

JJ4 ist auch unter dem Namen Gaia bekannt und die Schwester des 2006 in Bayern getöteten »Problembären« Bruno. JJ4 wurde Mitte April in Norditalien eingefangen und befindet sich seitdem in einem abgesperrten Wildgehege. Die Provinzregierung hatte Ende vergangener Woche zum zweiten Mal die Tötung der 17 Jahre alten Bärin angeordnet. In einem entsprechenden Dekret hieß es, es sei als Vorsichtsmaßnahme für die öffentliche Sicherheit »vernünftig, das Tier zu töten, anstatt auch nur das geringste Risiko in Kauf zu nehmen, dass es wieder mit Menschen in Kontakt kommt«.