Im Trentino in Norditalien hat sich ein Mann bei einer Begegnung mit einer Bärin und ihrem Jungen eine Verletzung zugezogen. Auf einem Wanderweg in der Nähe der Gemeinde Roncone nordwestlich des Gardasees stießen zwei Wanderer offiziellen Angaben zufolge am Sonntag auf die schlafenden Tiere, die von den beiden geweckt wurden. Die Bärin habe anschließend die Männer verfolgt – einer der beiden habe sich auf der Flucht verletzt, teilte die Provinz mit.