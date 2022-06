In der Nähe der Kleinstadt Treuenbrietzen, südwestlich von Berlin, stehen etwa 60 Hektar Wald in Flammen. Das berichtete die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Die Fläche entspricht 84 Fußballfeldern. Nach ihren Angaben waren Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technisches Hilfswerk (THW) mit insgesamt 380 Kräften im Einsatz. Eine massive Rauchwolke sei bis in den Süden Brandenburgs zu sehen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.