Im weiteren Verlauf soll der 47-Jährige den 45-Jährigen zudem antisemitisch beleidigt haben. Der Ältere gab laut Polizei an, dass der andere Mann ihn geschlagen und er sich nur gewehrt habe.

Der 45-Jährige erlitt den Angaben zufolge Verletzungen am Kopf und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Objektschützer trat von seinem Dienst ab, um sich gegebenenfalls selbst ärztlich behandeln lassen. Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen.

Am 8. und 9. Mai wird dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind insbesondere die von der ehemaligen Sowjetunion errichteten Ehrenmale Orte, an denen der Konflikt deutlich wird: Ein am Ehrenmal im Tiergarten abgestellter Panzer wurde vergangenes Jahr mit einer Ukraine-Flagge verhüllt. Als der russische Botschafter am 9. Mai einen Kranz dort ablegte, sicherte ein Großaufgebot der Polizei den Vorgang.