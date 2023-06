In einer Kutsche folgten Queen Camilla, ebenfalls in roter Uniform, sowie Prinzessin Kate in grünem Outfit und die drei Kinder von Kate und William: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Der König hat gar nicht Geburtstag

»Trooping the Colour« ist eine Tradition, die bis auf das Jahr 1760 zurückgeht. Sie findet unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des jeweiligen Monarchen stets im Juni statt, weil das Wetter dann meist am schönsten ist in England. Charles hat im November Geburtstag. Trotz Bewölkung war es am Samstag in London trocken und nicht mehr ganz so heiß wie in den Tagen zuvor, als das Thermometer fast 30 Grad zeigte.