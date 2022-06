In Tschechien ist ein Schnellzug infolge heftiger Regenfälle und Gewitter verunglückt. Bei der Burg Karlstein in der Nähe von Prag rammte der Zug einen Felsbrocken, der an der durchnässten Böschung abgerutscht war. Die Lokomotive und der erste Waggon entgleisten. Fünf Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte leicht verletzt.