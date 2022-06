Tschechien Zwei Tote und viele Verletzte bei Brand in Altenheim

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend in dem Seniorenheim in Roztoky nördlich von Prag ausgebrochen. Den Angaben zufolge befanden sich zwei Bewohner in einem kritischen Zustand. Zwei Personen wurden mittelschwer, 51 weitere wurden leicht verletzt. Die Patienten wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Das Personal der Einrichtung habe sich in Sicherheit bringen können, hieß es.