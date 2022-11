Der Katastrophenschutz teilte mit, er werde die Stromversorgung in der Region zu Kontrollzwecken unterbrechen. Die Behörde rief alle Menschen auf, Ruhe zu bewahren. Am Mittwoch sollen die Schulen in Düzce und in der Nachbarprovinz Sakarya geschlossen bleiben.

Stark erdbebengefährdet

Nur wenige Länder sind häufiger von schweren Erdbeben betroffen als die Türkei, denn dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische Platte. Ein großer Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.