Sie kämpfen um ein Menschenleben: Ein professionelles deutsches Rettungsteam arbeitet rund um die Uhr in einem eingestürzten Gebäude. In den Trümmern liegt eine 40-jährige Frau begraben – Zeynep lebt.

O-Ton:

»Sie liegt etwa 1,5 Meter entfernt. Ich kann sehen, dass sie atmet. Ich kann mit ihr sprechen, sie antwortet. Mit so einem Schlauch können wir ihr etwas zu trinken geben. Wir versuchen sie zu trösten, ihr etwas Erleichterung zu verschaffen, während wir da oben arbeiten.«

Das Haus ist bei einem der Erdbeben am Montagmorgen in der Gemeinde Kırıkhan eingestürzt, nahe der schwer getroffenen Stadt Hatay, im Süden der Türkei. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ist es Donnerstag, fast 72 Stunden später. Seit 36 Stunden versuchen die Retter, Zeynep zu bergen. Erst mussten sie die Frau genau lokalisieren, um sich dann langsam durchzuarbeiten – Betonschicht für Betonschicht.

Bastian Herbst, Arzt Organisation I.S.A.R.:

»Aktuell sind die Kollegen an der letzten Platte. Da werden wir dann mal ein Loch bohren, die Kamera rein halten, gucken, wie wir weitermachen. Sie liegt auf dem Bauch und das macht die Bergung natürlich ziemlich schwierig, weil wir sie eigentlich dafür drehen müssten, dass sie oben rauskommt. Aktuell ist sie versorgt mit Wasser. Wir haben eine Leitung gelegt, aus der sie trinkt. Das macht sie selbstständig. Sie spricht.«

Zübeyde, die Schwester der Verschütteten, kann kurz mit ihr sprechen. Dann arbeiten sich die Einsatzkräfte weiter vor.

Vielerorts fehlt es in der Türkei und in Syrien an Ausrüstung, Fachwissen und Unterstützung für die Rettungsarbeiten. Mitarbeiter der deutschen Organisation »International Search and Rescue« sind zusammen mit türkischen Kollegen seit mehreren Tagen mit speziellen Rettungshundeeinheiten in der Region um Hatay unterwegs, um nach Überlebenden zu suchen.

Nachts sinken die Temperaturen hier unter den Gefrierpunkt. Viele Menschen verbringen die Nächte in Autos oder unter freiem Himmel – so auch die Schwester der verschütteten Zeynep. Es ist die Nacht zu Freitag.

Benno Riehl, I.S.A.R.:

»Ich war oben etwa eine Stunde zugange mit dem Stemmhammer, mit allem. Da hat man sie nur weinen und heulen gehört. Ich war am Anfang nicht sicher: Ist sie das, ist sie das nicht? Die ganze Zeit haben wir sie wieder beruhigt, wieder beruhigt. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein Höllengang für die Frau, wenn die hört, wie oben drüber gestemmt wird – und das seit 50 Stunden. Wir sind seit 50 Stunden da dran.«

Die Katastrophe hat die Familie der Verschütteten hart getroffen. Die Schwestern leben noch – aber sie haben mehrere Verwandte verloren, darunter fünf Kinder. Zeynep liegt mit ihrem toten Ehemann und ihren drei toten Kindern unter den Trümmern. Das deutsche Rettungsteam setzt alles daran, dass zumindest sie lebend geborgen werden kann.

Benno Riehl, I.S.A.R.:

»Wir sind jetzt über ihr und sind jetzt von oben an ihr dran, seitlich an ihr dran, sodass ein Arzt sie auch schon betasten konnte. Er hat sie schon abgetastet. Er war so weit, wie er mit seinen Armen drankam. Gut ist, dass wir sie berühren konnten. Die merkt das. Das heißt, sie kriegt wieder Kraft. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt die Öffnung so groß kriegen und dass wir die so weit lose kriegen, dass wir sie bewegen können, um sie dann ins Krankenhaus zu schaffen.«

Am Freitagmittag dann die erlösende Nachricht: Das deutsche Einsatzteam zieht Zeynep aus den Trümmern, lebend – 104 Stunden nach dem Erdbeben.