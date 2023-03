Anfang Februar hatten zwei Beben der Stärke 7,8 und 7,5 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Mehr als 50.000 Menschen sind dabei in der Türkei und in Syrien ums Leben gekommen. Allein in der Türkei wurden nach Angaben der dortigen Regierung mehr als 173.000 Gebäude in elf Provinzen des Landes zerstört.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte die Menschen in der Türkei in dieser Woche um Vergebung für Verzögerungen bei der Hilfe nach den starken Erdbeben vor genau drei Wochen gebeten. Aufgrund der großen Zerstörung, der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur habe man in den ersten Tagen nicht in der »gewünschten Effektivität« arbeiten können, sagte Erdoğan. Nach den schweren Erdbeben war Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden.