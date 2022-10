Bei einem Grubenunglück sind in der Türkei mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 28 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Kohlemine in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer kurz vor Sonnenuntergang nach einer Explosion teilweise eingestürzt war, erklärte der türkische Innenminister Suleyman Soylu. Rettungskräfte versuchten am Abend zu Dutzenden Bergleuten vorzudringen, die durch die Explosion eingeschlossen worden waren.