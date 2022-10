Bei einer schweren Explosion in einem türkischen Kohlebergwerk sind mindestens 40 der 110 Männer gestorben, die zum Unglückszeitpunkt in der Mine waren. Das sagte Innenminister Süleyman Soylu am Samstag vor Journalisten am Standort der staatlich betriebenen Mine in der Provinz Bartin am Schwarzen Meer.