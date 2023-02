Das Epizentrum der beiden ersten Erdbeben lag laut dem Geoforschungszentrum Potsdam im Südosten der Türkei, nahe der Stadt Gaziantep, unweit der Grenze zu Syrien. Die Experten geben die Stärke inzwischen mit 7,2 an, das zweite Beben mit 6,2 – es folgten Dutzende weitere Erschütterungen geringerer Intensität.

Die Wetterbedingungen erschwerten die Rettungsarbeiten, hatte Präsident Erdoğan erklärt. In den betroffenen Provinzen herrschen zurzeit Minusgrade, in einigen Gegenden schneit es. Das Erdbeben mit Epizentrum im südtürkischen Kahramanmaras hatte die Südosttürkei am Montagmorgen erschüttert. Der türkische Katastrophendienst Afad korrigierte am Mittag die Stärke des Hauptbebens von 7,4 auf 7,7.