Die offiziellen Angaben zur Zahl der Toten in der Türkei und Syrien wurden zuletzt immer weiter nach oben korrigiert. Hunderte Menschen kamen in beiden Ländern ums Leben, und Hunderte wurden verletzt. Rettungskräfte suchen in den Trümmern eingestürzter Gebäude nach Vermissten.