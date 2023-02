Zwei weitere Erdbeben haben das Grenzgebiet im Süden der Türkei und in Nordsyrien erschüttert. Sie hatten nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad Stärken von 6,4 und 5,8 und waren damit schwächer als die verheerenden Beben vor zwei Wochen. Zudem habe es mehr als 20 Nachbeben gegeben. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu kamen am Montag in der Provinz Hatay mindestens sechs Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Auch in Syrien gab es erneut Hunderte Verletzte.

Aslan Garacolgu, Anwohner:

»Es fühlte sich an, als würde der Boden auseinanderreißen. Der Boden hat gewackelt, wir hatten große Angst. Wir dachten, der Boden würde auseinanderreißen.«

Am 6. Februar hatten zwei Erdbeben in Teilen der Türkei und Syrien katastrophale Zerstörungen angerichtet. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei mehr als 47.000. Nun strömten die Menschen nach den neuen Erdbeben wieder auf die Straße, zu groß war die Gefahr, dass erneut massenhaft Gebäude einstürzen würden.

Ayse Yildirim, Einwohnerin von Diyarbakir:

»Es ist die gleiche Angst, das gleiche Gefühl der Unruhe. Wir können nicht hineingehen. Und wenn, dann können wir nicht bleiben. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Gott, habe Gnade mit uns. Es gibt nichts zu sagen.«

Diesen Politiker erwischte das Erdbeben während eines Live-Interviews mit dem Fernsehsender Bengu Turk TV.

Aufnahmen von Zivilisten und Überwachungskameras zeigen die Erschütterungen.

Und möglicherweise ist noch immer nicht alles ausgestanden.

Helfer:

»Es war immer klar, dass das passiert. Wir haben das erwartet. Aktuell erwarten wir also noch mehr. Jeder sollte noch stärker bereit dafür sein.«

Neben diesem Helfer warnte auch der Bürgermeister von Hatay, dass die Erdbebenserie noch nicht vorbei sei. Er rief die Menschen dazu auf, sich weiterhin von einsturzgefährdeten Gebäuden fernzuhalten.