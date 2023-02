Die Live-Berichterstattung eines türkischen Nachrichtensenders im Katastrophengebiet wird jäh unterbrochen – durch ein starkes Nachbeben.

Yuksel Akalan, Reporter:

»Als wir auf dem Weg zu den Trümmern waren, um die Such- und Rettungsarbeiten zu filmen, gab es zwei aufeinander folgende Nachbeben und Lärm. Das Gebäude, das Sie zu meiner Linken sehen, ist eingestürzt. Es gibt eine Menge Staub. Ein Anwohner kommt und ist von Staub bedeckt.«

Yuksel Akalan, Reporter:

»Eine Mutter bringt ihre Kinder raus.«

Nach dem ersten Erdstoß am frühen Montagmorgen kam es laut Angaben der türkischen Katastrophenbehörde zu zahlreichen Nachbeben. Berichten zufolge seien diese zum Teil ähnlich stark gewesen wie das erste Beben, sie erschwerten die Rettungsarbeiten erheblich.

Bei dem verheerendsten Erd eben in der Region seit Jahrzehnten sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet nach vorläufigen Angaben midnestens 2300 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahlen dürften noch steigen - unklar ist, wieviele Menschen noch unter Trümmern eingeklemmt sind.

Nahe der Grenze zur Türkei, im Nordwesten Syriens suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach Verschütteten. In Sarmada, nördlich von Idlib, konnten Retter eine dreiköpfige Familie aus den Trümmern bergen. Zum Teil sind in dem vom Bürgerkrieg schwer gezeichneten Nordwesten ganze Häuserreihen in sich zusammengefallen, deren Fundamente durch Luftangriffe häufig schon zuvor beschädigt wurden.

Zahlreiche Länder kündigten Unterstützung an, darunter Deutschland sowie auch die kriegsgebeutelte Ukraine.