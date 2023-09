Dickey war der türkischen Höhlenforschungsgesellschaft zufolge mit einem internationalen Forscherteam in die Morca-Höhle in der Nähe der türkischen Mittelmeerküste geklettert. In einer Tiefe von 1120 Metern erlitt er eine Blutung im Magen-Darm-Trakt. In der Folge wurde er in ein Basislager in 1040 Meter Tiefe gebracht, wo er Blutinfusionen erhielt.

Laut Afad hatten Dickeys Kameraden wegen dessen inneren Blutungen am vergangenen Sonntag die Rettungskräfte verständigt. Daraufhin kamen Einsatzkräfte aus dem In- und Ausland zu Hilfe, um Dickey sicher aus der Höhle zu bringen. Nach Angaben der Höhlenforschungsgesellschaft stabilisierte sich sein Zustand zwar. Allerdings war es ihm »nicht möglich, ohne eine Trage hinauszukommen«.