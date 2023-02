Der türkische Rote Halbmond steht in der Kritik, weil er Zelte für Erdbebenopfer an eine andere Hilfsorganisation nicht gespendet, sondern verkauft hat. Wie die Zeitung »Cumhuriyet« am Sonntag berichtete , verkaufte der Rote Halbmond 2050 Zelte an die Hilfsorganisation Ahbap offenbar für umgerechnet knapp 2,3 Millionen Euro. Dies sei ein »Skandal«, schrieb der Journalist Murat Ağırel.