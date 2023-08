Hetze gegen Ampelregierung TUI mahnt Reisebüro wegen AfD-Werbung ab

Der Touristikkonzern TUI will nicht länger mit einem Reisebüro im baden-württembergischen Hechingen zusammenarbeiten, in dem Werbung für die AfD gemacht wird. Zwei Abmahnungen, so ein TUI-Sprecher, seien bereits erfolgt, auch das blaue Konzernlogo an der Fassade des Büros müsse alsbald entfernt werden. »Wir akzeptieren keine politischen Parolen in unserem Verkaufsumfeld. Beim nächsten politischen Plakat folgt die Kündigung des Agenturvertrages«, betonte der Sprecher, »wir haben die Situation genau im Blick.«