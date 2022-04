Nach dem Untergang eines Frachters mit großen Mengen Treibstoff an Bord vor der Küste Tunesiens bemühen sich Rettungskräfte um die Bergung der gefährlichen Ladung. Bislang sei kein Diesel ausgelaufen, teilte der tunesische Transportminister Rabie Majidi am Sonntag mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur TAP meldete. Es laufen demnach Vorbereitungen, um den Treibstoff abzusaugen. Es handele sich um eine komplizierte Operation, die keine Fehler erlaube und schnell ausgeführt werden müsse, sagte Majidi.

Taucher hätten das in fast 20 Metern Tiefe liegende Wrack am Sonntag untersucht und »kein Leck« und »keine Risse« im Schiffsrumpf entdeckt, teilte das tunesische Umweltministerium mit.

Schwimmende Barrieren sollen eine Umweltkatastrophe verhindern

Am Freitagabend geriet die unter der Flagge Äquatorialguineas fahrende »Xelo« bei schlechtem Wetter in Seenot und sank im Golf von Gabès rund sieben Kilometer vor der Küste Tunesiens. Auf dem Weg von Ägypten nach Malta hatte der Kapitän darum gebeten, wegen schlechter Wetterbedingungen in tunesische Gewässer einfahren zu dürfen. Die siebenköpfige Besatzung wurde von Bord gerettet, nachdem Wasser auch in den Maschinenraum eingedrungen war. Am Samstagmorgen sank das Schiff.