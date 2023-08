Zuvor war von mindestens fünf Opfern und sieben Vermissten die Rede. Einem Sprecher eines Gerichts der Hafenstadt Sfax zufolge war das Boot mit 35 Menschen an Bord weniger als eine Stunde nach der Abfahrt in der Nähe von Sfax gekentert. Unter den zuvor genannten fünf Toten seien dem Sprecher zufolge ein Kind und zwei Frauen. Die Justiz in Sfax ermittelt demnach zur Unglücksursache.