Vor der Küste Tunesiens droht nach Regierungsangaben Frachter auszulaufen, der in Seenot geraten ist. Das tunesische Umweltministerium teilt mit, es sei ein Notfallplan aktiviert worden, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Das Schiff liegt demnach im Golf von Gabès rund sieben Kilometer vor der Küste und hat etwa 750 Tonnen Diesel an Bord. Weil Wasser in den Frachter unter der Flagge Äquatorialguineas eingedrungen ist, läuft er den Angaben zufolge Gefahr, vollständig unterzugehen. Derzeit sei die Lage aber unter Kontrolle.

Nach Angaben der Behörden gab es zunächst kein Leck, und auch die Besatzung konnte in Sicherheit gebracht werden. Es werde unter Hochdruck daran gearbeitet, eine Umweltkatastrophe in der Region zu verhindern. Ein Katastrophenschutzkomitee werde über die weiteren Rettungsmaßnahmen beraten, sagte der Sprecher eines örtlichen Gerichts, Mohamed Karray, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Siebenköpfige Besatzung ist bereits von Bord

Der Tanker »Xelo« habe am Freitagabend auf dem Weg von der ägyptischen Hafenstadt Damiette zur Insel Malta darum gebeten, wegen der schlechten Wetterbedingungen in tunesisches Gewässer einfahren zu dürfen. Kurz vor der Küste des Golfs von Gabès drang dann Wasser in das Schiff ein.