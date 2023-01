Tunnel unter Lützerath »Es ist eine lebensgefährliche Situation«

Die Räumung des Örtchens Lützerath geht schnell voran. Nach wie vor sind Baumhäuser und Monopods durch Aktivisten besetzt, auch auf dem Dach des zuletzt geräumten Hauses befinden sich noch mindestens zwei Menschen. Sorge bereitet der Polizei ein Tunnelsystem unter dem Dorf, das offenbar aus drei Gängen besteht. Zwei Menschen befinden sich dort und weigern sich, den Tunnel zu verlassen. SPIEGEL-Redakteur Lukas Eberle war am Donnerstag vor Ort.

Lukas Eberle, DER SPIEGEL: »Das war so ein Quadrat-förmiger Eingang, ungefähr einmal ein Meter groß, also schon recht groß, um einzusteigen. Unterirdisch ging es dann offenbar in mehreren Gängen weiter. Das war nicht einfach nur ein Erdloch, in das man sich dann reingelegt hat. Sondern es ist offenbar unten ein verzweigtes System von Gängen.«

Wo genau sich die beiden Personen darin befinden, scheint derzeit unklar. Die Aktivisten hatten dieses Video auf YouTube veröffentlicht. Die Polizei geht davon aus, dass es authentisch ist. Die beiden vermummten Männer erklären in dem Video, wie sie sich in der Tunnelwand in einem Betonblock festketten könnten und zeigen dafür vorbereitete Löcher.

Aktivist: »Es gibt ein paar Komplikationen, auf die sie treffen werden. Das sind zum Beispiel dicke Betontüren, wenn sie durch den Gang kommen. Und wenn sie hier in der Kammer sind, haben wir hier zwei dicke Lock-Ons. Und eines davon ist hier zum Beispiel in der Mitte der Kammer, wo die ganze Last der Decke drauf ruht. Das heißt, wenn sie das Lock-On aufmachen wollen, dann müssen sie erst die ganze Decke der Kammer stützen, weil die sonst einsturzgefährdet ist.«

Beobachter gehen davon aus, dass die Aktivisten das Tunnelsystem mit seinen Stützkonstruktionen bereits in den letzten zwei Jahren angelegt haben. Und möglicherweise haben sie den Eingang bewusst in der Nähe eines Zufahrtswegs nach Lützerath gewählt. Denn so können wegen der Einsturzgefahr zunächst keine schweren Räumungsfahrzeuge auf das Gelände fahren.

Lukas Eberle, DER SPIEGEL: »Dieser Tunnel stellt eine große Herausforderung dar. Ich glaube, dass die Polizei da maximal vorsichtig vorgehen wird. Man will unbedingt vermeiden, dass es Verletzte gibt. Ich meine, es ist eine lebensgefährliche Situation. Da unten befinden sich Menschen, die haben gebuddelt, die haben gegraben. Es kann mutmaßlich jederzeit einstürzen. Dann hätte man Tote mutmaßlich. Da würde man im Nachhinein den ganzen Einsatz anders bewerten. Da würden sich dann viele Fragen stellen. Das ist wirklich eine knifflige Situation, eine diffizile Situation für die Polizei jetzt.«

Obwohl der Tunnel die Abriss- und Räumungsarbeiten verzögert, gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass diese nur noch bis Samstag dauern werden. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist bereits vor Ort. Für Samstag haben Fridays For Future, Greenpeace, BUND und Campact zu einer großen Kundgebung aufgerufen. Die Veranstalter erwarten mehr als 10.000 Teilnehmer.

Lukas Eberle, DER SPIEGEL: »Da werden noch mal ganz viele Menschen nach Lützerath strömen, das wird noch mal ein Symboltag sein wahrscheinlich. Bis Samstag möchte man sich mit so einer Aktion, mit so einem Sich-Einnisten im Tunnel bis dahin retten. Aber ich glaube, sehr viel länger wird die Räumung nicht mehr gehen. Man ist jetzt gerade am letzten großen Gebäude dran, das vollständig leerzuräumen. Dann gibt es nur noch ein paar Baumhäuser und ebendiesen einen Tunnel mit den Menschen drin. Und dann ist Lützerath demnächst wahrscheinlich Geschichte.«