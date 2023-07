Ein Ring mit einer Krone aus Gold, Rubinen und Diamanten von Hiphop-Legende Tupac Shakur ist bei einer Auktion in New York am Dienstag für eine Million Dollar (rund 900.000 Euro) versteigert worden. Das höchste Gebot lag weit über der Schätzung des Auktionshauses Sotheby's von 300.000 Dollar. Der Ring des vor rund 27 Jahren ermordeten Rappers ist laut Sotheby's damit das wertvollste Hiphop-Artefakt, das je verkauft wurde.