In der norditalienischen Großstadt ist in der historisch bedeutsamen Cavallerizza Reale ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien am Morgen zu einem Großeinsatz dorthin ausgerückt, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

#Torino 9:30 #21ottobre, #incendio locali della Cavallerizza Reale: crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. Incendio spento dai #vigilidelfuoco, in corso ultime operazioni di bonifica pic.twitter.com/jWEkSwDIr9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019

Das Dach des Gebäudes war demnach in Brand geraten. Mindestens ein Viertel der Konstruktion sei von den Flammen zerstört worden, ein Teil des Daches sei zusammengebrochen. Die Behörden ließen die Gegend weitläufig absperren, wie unter anderem die Zeitung "La Repubblica" berichtet.

Die Brandursache ist unklar. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte, das Gebäude soll in den vergangenen Jahren leer gestanden haben. Die Uno-Kulturorganisation Unesco hat dem Cavallerizza Reale den Status eines Weltkulturerbes zuerkannt.