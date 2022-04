Der Leiter der nationalen Drogenbekämpfung in Ecuador, Giovanni Ponce, bestätigte am Sonntag, dass vier Kriminelle in Polizeiuniform ein Lagerhaus des Technischen Sekretariats für Drogen ausgeraubt hätten. Die Täter sollen demnach einen Wachmann überwältigt und die Sicherheitstüren aufgebrochen haben. Dann seien sie mit den Drogen in einem Lastwagen davongefahren.